Минобороны НКР сообщает о минометных и снайперских обстрелах

В ночь на 11-е февраля на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана продолжали нарушать режим прекращения огня с применением 60 и 80-миллиметровых минометов и стрелкового оружия различных калибров, сообщает пресс-служба Министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики. За указанный период противник нарушил перемирие около 75 раз. За это время ВС Азербайджана произвели по армянским позициям более 620 выстрелов. В северо-восточном направлении азербайджанские ВС применили 60 и 80-миллиметровые минометы, выпустив 17 снарядов. В указанный период особо активно действовали азербайджанские снайперы, которые произвели в разных направлениях линии соприкосновения 83 выстрела. “Передовые подразделения Армии обороны НКР в основном воздерживались от ответных действий, продолжая уверенно нести боевое дежурство”, - отмечается в сообщении.