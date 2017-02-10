Гагик Царукян на проходящем в Ереване 10 февраля 9-ом съезде партии «Процветающая Армения» единогласно избран ее председателем. Руководитель парламентской фракции «ПА» Наира Зограбян подала в отставку с должности главы партии. «Я не мог вести свой народ к революции, это было бы кровопролитием. Наш враг может сделать какой-нибудь шаг, и виновным был бы Царукян. Все были готовы выйти на улицы, но это было бы кровопролитием. Я, оставшись один, все взял на себя, но никогда не оставлял свой народ. Я держал достоинство своего народа на высоте», - отметил Царукян, пытаясь объяснить причины своего ухода из политики после резкой критики президента Армении в феврале 2015 года.