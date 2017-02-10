Партии и блоки не спешат баллотироваться

По положению на 10 февраля ЦИК Армении не получил документов о выдвижении на парламентских выборах. Об этом заявил председатель ЦИК Тигран Мукучян. Он отметил, что республика разделена на 13 округов, и по каждому будут представлены пропорциональный и региональный списки. Партия по каждому региону представит пропорциональный список, состоящий из двух частей (во вторую часть войдут представители нацменьшинств) и региональный список. Половина полученных голосов отойдет тем, кто войдет в пропорциональный список, другая половина – в региональный.