Ереван не будет менять свой внешнеполитический курс, считает посол России

/Медиамакс/. Посол России в Армении Иван Волынкин сказал, что Армения строит отношения с Европейским союзом без ущерба своим обязательствам в рамках ЕАЭС и ОДКБ. «Россию и Армению связывают отношения союзнического характера, российский и армянский народы – братские народы. Оба наших государства входят в интеграционные объединения – ЕАЭС и ОДКБ, перед которыми соответственно имеются экономические и политические обязательства их участников. Исходя из приоритетности этих обязательств, естественно, отношения с ЕС строятся не в ущерб им, и все это прекрасно понимают», - сказал дипломат в интервью агентству ТАСС. Иван Волынкин прокомментировал и предстоящие 2 апреля в Армении парламентские выборы. «Эти выборы представляются нам весьма интересными, так как Армения переходит к парламентской модели правления. Согласно новому Избирательному кодексу страны, оппозиция должна занимать не менее 1/3 мест в Национальном Собрании. При этом важным моментом является гарантирование «стабильного большинства» в парламенте страны, которое должно обеспечивать непрерывность политического процесса в Армении. Принимая данные факты во внимание, мы не видим веских причин, чтобы Ереван радикально поменял свой внешнеполитический курс».