Минобороны НКР сообщает о росте числа нарушений режима перемирия

  • Lragir.am
  • Страна - 10 Февраля 2017, 10:05
Рост числа нарушений азербайджанскими ВС режима прекращения огня зафиксирован в ночь на 10-е февраля на линии соприкосновения, сообщает пресс-служба Министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики.

В указанный период противник нарушил режим перемирия почти 70 раз, ведя обстрел из 60-ти и 82-ти мм минометов, гранатометов различного типа и стрелкового оружия.

Сообщается, что ВС Азербайджана произвели по армянским позициям более 1000 выстрелов.

Наиболее интенсивные нарушения зафиксированы на восточном, южном и северо-восточном направлениях передовой линии.

На указанных участках азербайджанские ВС из минометов и гранатометов выпустили в общей сложности 34 снаряда, из которых 24 из минометов, а 10- из гранатометов.

“Передовые подразделения Армии обороны НКР  владеют оперативно-тактической ситуацией на передовой, прибегая при крайней необходимости к ответным мерам на наступательные действия противника”, - отмечается в сообщении.

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