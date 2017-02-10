Минобороны НКР сообщает о росте числа нарушений режима перемирия

Рост числа нарушений азербайджанскими ВС режима прекращения огня зафиксирован в ночь на 10-е февраля на линии соприкосновения, сообщает пресс-служба Министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики. В указанный период противник нарушил режим перемирия почти 70 раз, ведя обстрел из 60-ти и 82-ти мм минометов, гранатометов различного типа и стрелкового оружия. Сообщается, что ВС Азербайджана произвели по армянским позициям более 1000 выстрелов. Наиболее интенсивные нарушения зафиксированы на восточном, южном и северо-восточном направлениях передовой линии. На указанных участках азербайджанские ВС из минометов и гранатометов выпустили в общей сложности 34 снаряда, из которых 24 из минометов, а 10- из гранатометов. “Передовые подразделения Армии обороны НКР владеют оперативно-тактической ситуацией на передовой, прибегая при крайней необходимости к ответным мерам на наступательные действия противника”, - отмечается в сообщении.