Франсуа Олланд о карабахском урегулировании и армяно-турецких отношениях

Франция должна поддерживать все инициативы по признанию Геноцида армян, в том числе в Турции, которая, в конце концов, должна двигаться в направлении признания. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе ежегодного ужина Совета по координации армянских организаций Франции заявил президент Франции Франсуа Олланд. Он подчеркнул также важность признания Геноцида армян Бундестагом Германии и подчеркнул в этом вопросе важную роль главы Бундестага Норберта Ламерта и депутата турецкого происхождения Джема Оздемира. «Вы всегда разграничиваете в этом вопросе турецкое государство и турецкий народа по этому вопросу, и вы правы», — сказал Олланд. В этой связи он напомнил о мужестве депутата парламента Турции армянского происхождения Гаро Пайлана, который поднял в турецком парламенте вопрос о Геноциде армян. Коснувшись событий в Турции, Олланд отметил, в этом году отмечается 10-летняя годовщина убийства Гранта Динка, с вдовой которого он встретился во время своего визита в Турцию. «Так, в чем заключает наш долг, долг Франции в этом вопросе? Мы должны поддерживать все инициативы, направленные на признание Геноцида, независимо от того, откуда они исходят. И очень важно, что этот вопрос должен быть поднят в Турции, которая должна двигаться в направлении признания. В вопросе продвижения этого вопроса нас поддерживает ряд стран», — сказал Франсуа Олланд. Олланд также заявил, что мадридские принципы карабахского урегулирования строятся на самоопределении Карабаха. Он отметил, что предложил встречу по урегулированию. Стало известно, что Олланд пригласил Сержа Саркисяна во Францию 8 марта.