Министр обороны Армении обсудил с послом Германии военное сотрудничество

Министр обороны Армении Виген Саркисян 9 февраля принял чрезвычайного и полномочного посла Федеративной Республики Германия в Армении Матиаса Кислера. В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с двусторонним армяно-германским сотрудничеством в области обороны. Стороны обсудили обмен опытом в различных областях, представляющих взаимный интерес, подготовку и переподготовку армянских военнослужащих в военно-учебных заведениях ФРГ, совместное участие в миссии НАТО в Афганистане. Были обсуждены также вопросы, касающиеся региональной безопасности.