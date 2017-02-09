Министр обороны Армении обсудил с послом Германии военное сотрудничество

  • Lragir.am
  • Страна - 09 Февраля 2017, 19:37
Министр обороны Армении Виген Саркисян 9 февраля принял чрезвычайного и полномочного посла Федеративной Республики Германия в Армении Матиаса Кислера.

В ходе встречи  были обсуждены  вопросы, связанные с  двусторонним армяно-германским сотрудничеством  в области обороны. Стороны обсудили  обмен опытом в различных областях, представляющих взаимный интерес,  подготовку и переподготовку  армянских военнослужащих   в военно-учебных заведениях  ФРГ, совместное участие  в миссии НАТО в Афганистане.

Были обсуждены также  вопросы, касающиеся  региональной безопасности.

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