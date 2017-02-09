Чистый поток трансфертов в Армению из РФ стал самым низким за 10 лет

Чистый поток трансфертов в Армению из России в течение 2016 года стал самым низким за последние 10 лет, свидетельствуют данные Центробанка Армении. Чистый поток трансфертов, поступивших в Армению, через банковскую систему на имя физических лиц в некоммерческих целях в 2016 году составил $563,5 млн., сократившись по сравнению с 2015 годом на 22%. Это показатель трансфертов сопоставим с показателем 2006 года. По данным регулятора страны, в 2016 году денежные переводы из России в Армению снизились на 11% до примерно $896,9 млн. Примечательно, что отток денежных средств из республики в РФ вырос на16,4% до $333,4 млн. Спад частных трансфертов из России в Армению, который начался в 2014 году, был вызван колоссальным обесцениванием рубля и плохой экономической ситуацией в РФ. Однако, подавляющая часть денежных средств, поступающая в Армению, по-прежнему приходится на Россию - около 58,5% от совокупного объёма частных трансфертов республики. До этих негативных событий доля денежных переводов из РФ в Армению достигала 80%. В целом приток денежных переводов в Армению в 2016 году составили $1,5 млрд. (спад на 6%), а отток - $816,9 млн. (рост на 7,3%). Об этом сообщает Новости-Армения.