Царукян неожиданно получил базу

Председатель Контрольной палаты Ишхан Закарян подал в отставку и заявил, что на выборы он пойдет с Гагиком Царукяном, ибо считает его другом, а значит, должен выполнить моральный долг.

«Широкая консолидация», объявленная Гагиком Царукяном, судя по всему, не получается, и именно в этом контексте Закарян счел своим долгом встать рядом с другом.

Его появление в команде Царукяна примечательно и тем, чем Закарян занимался в бытность председателя Контрольной палаты. На этой должности Ишхан Закарян, фактически, изучал то, что происходит в недрах системы – расходы бюджета, растраты, механизмы, объемы и прочее. Закарян знает, что у кого есть, откуда и как.

Так что, Закарян обладает колоссальной информацией, которую он вместе с собой несет Царукяну. Иными словами, Закарян становится «властителем компромата».

Этот ресурс может оказаться как нельзя кстати в ходе предвыборной кампании. Хотя при нынешней системе власти быть носителем информации столь же выгодно, сколь и ответственно.

Вряд ли кому-то в Армении позволено сунуться в «святая святых» и беспрепятственно выйти оттуда. Так что, Гагик Царукян получает вместе с Ишханом Закаряном колоссальную базу о конкурентах, в то же время, оказывается под тяжким бременем ответственности.