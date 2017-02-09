Минобороны НКР сообщает о минометных и гранатометных обстрелах

В ночь на 9-е февраля на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня почти 40 раз, ведя обстрел из 60-миллиметровых минометов, гранатометов различного типа и стрелкового оружия, сообщает пресс-служба Министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики. За указанный период противник произвел по армянским позициям более 200 выстрелов. Наиболее интенсивные нарушения зафиксированы на восточном и северо-восточном направлениях передовой линии. На указанных участках азербайджанские ВС из минометов и гранатометов выпустили в общей сложности 15 снарядов, из которых 9 из минометов, а 6- из гранатометов. “Передовые подразделения Армии обороны НКР продолжают полностью контролировать ситуацию на передовой и уверенно нести боевое дежурство”, - отмечается в сообщении.