«Выход» требует заморозить дипломатические отношения с Белоарусью

Предвыборный блок «Выход» требует заморозить дипломатические отношения с Беларусью. Об этом говорится в заявлении альянса, которое разместил на своей странице в «Facebook» один из его лидеров, депутат парламента Армении Никол Пашинян. Блок проводит акцию протетста у посольства Беларуси в Армении. «Блок «Выход» решительно осуждает этот шаг властей Белоруссии, который нарушает право свободы слова, и считает это оскорблением в адрес армянского народа. Экстрадиция Лапшина свидетельствует о том, что союзнический статус Беларуси в отношении Армении в ОДКБ и ЕАЭС носит формальный характер и не может быть фактором обеспечения внешней безопасности Армении. Блок «Выход» требует от властей Армении отозвать посла Армении в Беларуси и заморозить дипломатические отношения с этой страной», - подчеркнуто в заявлении. Посол Армении в Беларуси Армен Хачатрян заявил, что сделал все возможное для недопущения экстрадиции Лапшина. При этом он заявил, что требовать отзыва посла могут только несведущие люди.