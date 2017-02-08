Военнослужащий Армии обороны НКР погиб и еще один тяжело ранен

Военнослужащий Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики погиб в результате нарушения азербайджанскими ВС режима прекращения огня, сообщает пресс-служба Минобороны НКР. Инцидент произошел сегодня, 8-го февраля, в районе 11.00 на оборонительном участке одной из воинских частей АО, дислоцированных на северном направлении линии соприкосновения. “В результате нарушения противником режима прекращения огня смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий -контрактник Армии обороны НКР Гегам Генрикович Манукян, 1979 года рождения", - говорится в сообщении. Для установления обстоятельств инцидента ведется следствие. "Минобороны НКР разделяет тяжелую горечь утраты и выражает соболезнования членам семьи погибшего военнослужащего, его родственникам и сослуживцам", - отмечается в сообщении. Сообщается также что, в тот же день в другом направлении линии соприкосновения противоборствующих сил (Мартакерт), около 12:00, вновь в результате нарушения азербайджанскими ВС режима прекращения огня тяжелое ранение получил военнослужащий срочной службы АО НКР Корюн Камоевич Киракосян, 1988 года рождения. Ведется следствие.