Шармазанов: Это грязная сделка между Азербайджаном и Беларусью

Экстрадиция блогера Александра Лапшина из Минска в Баку – грязная сделка, заявил сегодня в парламенте журналистам вице-спикер Национального собрания Эдуард Шармазанов. «Это грязный торг, нарушение демократических ценностей, прав человека и свободы передвижения, который не исходит из логики регионального мира. Такой шаг не присущ демократическим режимам, он направлен против армяно-белорусских отношений и российско-белорусского союза, поскольку Лапшин – гражданин России», сказал Шармазанов. Тем не менее, он сказал, что вопрос не будет обсуждаться с белорусскими коллегами. «Армения использовала все дипломатические каналы, чтобы пресечь экстрадицию», добавил он.