Член партии "Наследие" Заруи Постанджян, по всей вероятности, войдет в блок "Выход", пишет газета “Жаманак”. По имеющейся у издания информации, накануне Постанджян встретилась с членом правления входящей в партийный блок "Гражданский договор" Николом Пашиняном. По итогам переговоров была достигнута предварительная договоренность. “Сейчас в блоке рассматривается вопрос списка, поскольку осталось слишком мало времени. Что касается заместителя председателя партии “Наследие” Армена Мартиросяна, то он объединяется с экс-министром обороны Армении Сейраном Оганяном. А Раффи Ованнисян вообще не будет участвовать в выборах”, - пишет газета.