Армянская сторона прибегла к ответным действиям

Рост напряженности зафиксирован на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск в ночь на 8-е февраля, сообщает пресс-служба Министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики.

Противник нарушил режим перемирия около 80 раз, ведя обстрел из 85-миллиметровых пушек типа Д-44, 60 мм и 82-миллиметровых минометов, а также стрелкового оружия.

За указанный период противник произвел по армянским позициям более 850 выстрелов.

Наиболее интенсивные нарушения зафиксированы на восточном и северо-восточном направлениях. На указанных участках азербайджанские ВС из пушек Д-44 и минометов выпустили в общей сложности 47 снарядов, из которых 22 из пушек, а 25 - из минометов.

“Передовые подразделения Армии обороны НКР для подавления наступательной активности противника прибегли к ответным действиям, продолжая уверенно выполнять поставленную перед ними боевую задачу”, - отмечается в сообщении.