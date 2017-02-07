Армения за 5 лет купит 10 Sukhoi SuperJet 100

В течение пяти лет Россия поставит Армении не более 10 ближнемагистральных самолетов Sukhoi SuperJet 100, к 2019 году получится передать от двух до четырех лайнеров. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова. «Если в этом году мы сформируем понятную программу, найдем для этого решение, в том числе по источникам, то с учетом цикла производства в лучшем случае поставка будет в конце 2018 — начале 2019 года», — заявил министр журналистам. Он подчеркнул, что 2017 и 2018 годы «сверстаны с точки зрения заказов и поставки комплектующих», поэтому «реалистично будет» осуществить поставки Sukhoi SuperJet только к 2019 году. Первый серийный самолет Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100), названный в честь космонавта Юрия Гагарина, был передан армянской авиакомпании «Армавиа» в 2011 году. Предполагалось, что в дальнейшем число закупленных «Армавиа» SSJ-100 будет доведено до шести, однако летом 2012 года компания отказалась от покупки, а в дальнейшем объявила о начале процедуры банкротства. О том, что по поставкам самолетов Sukhoi SuperJet 100 идут переговоры с армянской стороной, Мантуров впервые объявил в ноябре прошлого года