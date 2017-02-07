«Голоса Арцаха» отправляются на гастроли в Иран

Музыкальный коллектив «Голоса Арцаха» с 8 февраля выступит с концертной программой в Иране. Об этом в беседе с корреспондентом «Арцахпресс» сообщила художественный руководитель музыкального коллектива Лира Кочарян. Она отметила также, что в основной состав коллектива входят 13 человек. По словам худрука «Голосов Арцаха», минувший 2016 год для их коллектива стал годом достижений. Напомним, что участник коллектива Микаел Григорян (Миша) занял 2-е место на международном конкурсе молодых исполнителей «Детская Новая волна-2016», а другой участник коллектива – Левон Галстян – принял участие в проекте «Голос. Дети» (Россия) и успешно преодолел 1 тур. Л. Кочарян также добавила, что их коллектив участвовал и в ряде вокально-музыкальных конкурсов в Армении. Руководитель ансамбля «Голоса Арцаха» поделилась творческими планами на этот год: коллектив получил приглашения выступить с гастролями из Москвы, Аргентины и Бразилии. «Мы готовимся к участию в конкурсе „Новая волна 2017ˮ, собираемся снять клипы и примем участие в концертных программах, приуроченных ко Дню победы», – сказала она.