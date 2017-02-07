Минобороны НКР сообщило об интенсивных снайперских обстрелах

В ночь на 7-е февраля на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня 25 раз, ведя обстрел из стрелкового оружия различных калибров, в том числе снайперских винтовок, сообщает пресс-служба Министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики. За указанный период противник произвел по армянским позициям более 280 выстрелов. Наиболее интенсивный огонь с применением снайперских винтовок “Истиглал” и “СВД” азербайджанские ВС вели в южном, восточном и северо-восточном направлениях, произведя в общей сложности 30 выстрелов. “Передовые подразделения Армии обороны НКР полностью контролируют ситуацию на передовой, продолжая надежно оборонять боевые позиции”, - отмечается в сообщении.