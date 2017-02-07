Минобороны НКР сообщило об интенсивных снайперских обстрелах

  • Lragir.am
  • Страна - 07 Февраля 2017, 10:26
В ночь на 7-е февраля на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня 25 раз, ведя обстрел из стрелкового оружия различных калибров, в том числе снайперских винтовок, сообщает пресс-служба Министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики.

За указанный период противник произвел по армянским позициям более 280 выстрелов.

Наиболее интенсивный огонь с применением снайперских винтовок “Истиглал” и “СВД” азербайджанские ВС вели в южном, восточном и северо-восточном направлениях, произведя в общей сложности 30 выстрелов.

“Передовые подразделения Армии обороны НКР  полностью контролируют ситуацию на передовой, продолжая надежно оборонять боевые позиции”, - отмечается в сообщении.

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