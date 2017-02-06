Заруи Постанджян призывает пригласить Каро Пайляна в парламент Армении

Национальное Собрание Армении должно поддержать депутата парламента Турции Каро Пайляна. Об этом заявила в парламенте Армении 6 февраля депутат от партии «Наследие» Заруи Постанджян. По ее мнению, нужно также направить ему официальное приглашение от парламента Армении. «С риском для себя он поднимает вопросы, важные для всего армянского народа. Мы должны выразить ему поддержку», - отметила Постанджян.В ответ спикер парламента Галуст Саакян заявил, что идея в принципе приемлемая, но сначала нужно решить ряд процедурных вопросов политического характера.