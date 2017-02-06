Сенсационное заявление посла США

Посол США в Армении Ричард Миллз заявил 1 февраля в Армяно-американской торговой палате, что созданный два года назад Антикоррупционный совет так и не достиг прогресса. Вот почему США выделили Совету только 2,5% от предусмотренной ранее суммы. Это должно успокоить тех, кто считает, что американское правительство оплачивает тех, кто подозревается в коррупционных схемах, намекнул посол. Это сенсационное заявление, которое касается прежде всего возглавлявшего Антикоррупционный совет экс-премьера Овика Абрамяна и министра финансов Гагика Хачатряна. Посол фактически предупреждает новое правительство. Экономическую поддержку Армении США обуславливают прежде всего борьбой с коррупцией, что может позволить привлечь в Армению инвестиции. А коррупция в Армении признана системной, значит, и борьба должна быть системной. В заявлении посла есть еще одно важное обстоятельство, которое может пролить свет на некоторые события. Речь идет в частности об отставке Овика Абрамяна, который в заявлении об отставке среди прочих причин назвал и геополитические. В феврале 2015 года в Армении начался демонтаж криминально-олигархической сиситемы. Произошли бурные внутриполитические события и катаклизмы, в частности, был распущен невластный полюс, произошла Апрельская война, июльские события и прочее, в результате чего криминальная олигархия оказалась перед лицом серьезнейшего кризиса. В свою очередь, можно заметить, что демонтаж системы стал и «международным требованием», поскольку она не соответствовала внутренним и внешним задачам Армении и определенному уровню партнерства. Сейчас на смену этой системе приходит «номенклатурная олигархия» (термин Манвела Саркисяна), которая должна работать в «белом поле» и задействовать новые схемы отношений. До отставки Овика Абрамяна США выдвинули «ультиматум» его правительству, который «исполнила» Россия. Премьер-министр России Медведев направил письмо Овику Абрамяну, что свидетельствовало о «геополитическом факторе» его отставки. Фактически, он оказался неадекватен задачам переходного периода в Армении. Не случайно Овик Абрамян не скрывает обиды на Россию. Люди, приватно беседовавшие с Овиком Абрамяном, говорят, что он был убежден – Серж Саркисян не в силах отправить его в отставку. Возможно, это действительно так, и доказательством тому являтся означенная схема. Дело не в персонах, а в адекватности системы и схем новой ситуации. Или в новом «духе», который формирует Серж Саркисян.