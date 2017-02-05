Армения вернула тело убитого азербайджанского военнослужащего

Власти Армении при посредничестве МККК передали тело убитого азербайджанского военнослужащего Чингиза Гурбанова на родину.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Армении, передача тела состоялась 5 февраля на границе Армении и Азербайджана.

Напомним, что Чингиз Гурбанов (1994 г.р) был убит 29 декабря во время попытки диверсионного проникновения на территорию Армении. В рамках возбужденного в связи с диверсией и убийством троих армянских военнослужащих была назначена судебно-медицинская экспертиза тела Ч.Гурбанова. По завершении экспертизы тело гражданина АР передано на родину.