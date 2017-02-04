Революционный закон вступил в силу

Новый закон о закупках, который с января вступил в силу, позволяет выявить аффилированность компании, участвующей в тендере, с государственными чиновниками. Об этом сегодня в ходе семинара в Цахкадзоре заявил министр финансов Вардан Арамян. Министр назвал это революционным изменением. В прежнем законе вопрос аффилированности не регулировался. В прессе было немало публикаций о том, что тендеры на госзакупки выигрывают в основном компании, связанные с различными чиновниками. Но связь эта не выявлялась. Сейчас, по словам министра, компаниям дается возможность открыто декларировать аффилированную связь. В случае, если они попытаются ее скрыть, и она выявится, то компании лишатся права участия в тендере на 2 года. «Участники тендеров должны предоставить информацию о владельцах и аффилированных лицах, и именно это мы считаем революционной поправкой. В новом законе заложены механизмы выявления столкновения интересов. Но это не значит, что если мой брат владеет компанией, я у него был бухгалтером, а теперь стал чиновником, то он не сможет участвовать в тендере», сказал министр. Получается, что аффилированным лицам не запрещается участие в тендере, если они расскажут о своих связях, уточнили журналисты. Министр ответил положительно. «Речь не о запрете участия в тендерах, а о выявлении аффилированности этих компаний с чиновниками. Если компания моего брата предлагает лучшие условия, почему ее нужно лишать права участия?» - отметил министр. На вопрос, значит ли это, что закон легализует то, что происходило до сих пор нелегально, и тендеры вновь будут выигрывать связанные с чиновниками компании, Вардан Арамян ответил, что правительство пытается снизить коррупционные риски. «Если в сфере госзакупок есть коррупция, то мы говорим, что декларирование интересов – лучший выход. Мы пытаемся остановить процесс, когда за какие-то товары люди платили в несколько раз дороже рыночных цен», отметил Арамян. Аффилированные лица, по словам министра, в тендерную комиссию не войдут. Кроме того, вся информация о закупках будет открытой. «Мы раскрываем всю информацию обществу и тем самым решаем две задачи – пресекаем спекуляции, во-вторых, действуем превентивно. Вас не могут дважды снять с тендера, если вы представили хорошее предложение, и никто не узнает, за что вас сняли. Если сняли, значит, будет представлена аргументация. Этот порядок начнет действовать с 1 июня», сказал министр. Новый закон предполагает систему арбитража. Сейчас в случае проблем бизнес обращается в межведомственный совет. «Новый закон предполагает создание отдельного арбитражного органа. Государственные ведомства не смогут на него воздействовать. Они не будут получать зарплату, а значит, не будут ни на кого работать», сказал замминистра финансов Карен Тамазян.