Арпине Ованнисян встала на защиту Овика Абрамяна

Министр юстиции Армении Арпине Ованнисян заявила, что не разделяет мнение посла США в Армении Ричарда Миллза о том, что Антикоррупционный совет в Армении не зафиксировал прогресса. Министр отметила в качестве прогресса разработку целого ряда антикоррупционных законов.

Напомним, что посол США Ричард Миллз заявил о том, что Антикоррупционный совет не зафиксировал прогресса, 1 февраля на заседании Армяно-американской торговой палаты. Он сделал сенсационное заявление, отметив, что США так и не представили Совету деньги, поскольку Антикоррупционный совет по сей день не зафиксировал прогресса. Посол сказал, что было выделено всего 2,5% от ранее обговоренной суммы.

Это должно успокоить тех, кто считает, будто мы отдали деньги американских налогоплательщиков в руки лиц, которых общество обвиняет в причастности к коррупционным схемам, намекнул посол.

Напомним, что Антикоррупционный совет возглавлял экс-премьер Овик Абрамян. Посол, фактически, констатирует, что Абрамяну денег так и не дали, потому что он не предпринял действенных шагов. Это говорит о том, что США расценивают законодательные инициативы Арпине Ованнисян, считающейся протеже Овика Абрамяна, недостаточным шагом.

Напомним, что принятый по инициативе Арпине Ованнисян закон о незаконном обогащении был в обществе принят неоднозначно. Он предполагает криминализацию отказа от разъяснений источника сомнительного богатства, что было принято позитивно. Однако, закон не имеет обратной силы, источники уже накопленного чиновниками богатства трудно будет выяснить. Аналитики отметили, что закон был сформулирован именно как амнистия и легализация уже накопленного незаконного богатства.

Между тем, посольство США ожидало от Овика Абрамяна и Арпине Ованнисян иного.