Минобороны НКР: рост напряженности зафиксирован на линии соприкосновения с ВС Азербайджана

Рост напряженности зафиксирован на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск в ночь на 4-е февраля, сообщает пресс-служба Министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики. “ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня более 50 раз, ведя обстрел из 60-ти и 82-миллиметровых минометов, гранатометов АГС-17 и стрелкового оружия различных калибров. За указанный период противник произвел по армянским позициям около 250 выстрелов”, - отмечается в сообщении. На восточном и северо-восточном направлениях линии соприкосновения азербайджанские ВС из 60-ти мм и 82-миллиметровых минометов выпустили в общей сложности 98 снарядов. “Передовые подразделения Армии бороны НКР уверенно выполняли поставленную перед ними задачу, прибегая при необходимости к ответным действиям”, - отмечается в сообщении. В данный момент ситуация на передовой относительно спокойная.