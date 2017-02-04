Объявлено о главной идеологии блока Царукян

В беседе с радио «Азатутюн» член движения «Единство» Арман Варданян подчеркнул, что блок, который будет создан, носит имя Гагика Царукяна, поскольку по данным соцопросов люди связывают свое будущее именно с Царукяном. «Все те силы, которые присоединились к блоку, верят, что под руководством Царукяна мы можем реализовать свои программы. То есть, главное – вера в этого человека», сказал Варданян. Напомним, что партия «Процветающая Армения» (ППА), партия «Рамкавар Азатакан», Социал-демократическая партия «Гнчакян», Армянское общенациональное движение и общенациональное движение «Единство» в воскресенье намерены подписать меморандум о создании блока «Царукян». Фактически, по словам Варданяна, единственное, что связывает эти партии – вера в то, что Царукян поможет им реализовать программы. Вряд ли все эти партии надеются получить депутатские мандаты – все понимают, что пирог мал, а едоков много. Но, наверняка, в ходе предвыборной кампании можно неплохо заработать, в том числе, политический капитал, который потом можно «вложить в дело». Партия «Процветающая Армения» за все годы своего существования так и не представила свою идеологию, оставаясь, пожалуй, самой аморфной силой в политическом пространстве. Единственной идеологией были ресурсы Гагика Царукяна, и, наконец, об этом заявлено официально.