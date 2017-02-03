Потребительские цены в Армении в январе выросли на 2,6%

/АРКА/. Потребительские цены в Армении в январе 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года выросли на 2,6%. Об этом свидетельствует данные Нацстатслужбы. Согласно данным НСС, рост цен за отчетный период, в основном, был обусловлен инфляцией продовольственных товаров в 7,8%. Так, за отчетный период цены на продовольственные товары (включая алкогольные напитки и табачные изделия) выросли на 6,7%, а на непродовольственные товары и тарифы на услуги снизились на 0,6% и 0,7%, соответственно. При этом в январе 2017 года по сравнению с январем 2016 года потребительские цены снизилось на 0,6%. Цены на продовольственные товары (включая алкогольные напитки и табачные изделия) за отчетный период выросли на 1,7%, на не продовольственные – снизились на 3,5% и тарифы – снизились на 1,8% По данным Нацстатслужбы Армении, среднегодовая дефляция в республике за 2016 год составила 1,4%. Согласно госбюджету, инфляция в Армении на 2017 год запланирована на уровне 4% (±1,5%), а рост ВВП – в размере 3,2%.