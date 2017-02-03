Армянский национальный комитет Америки приветствует достигнутый послом Миллзом и всей командой посольства США в Ереване прогресс по вопросу развития экономических отношений между США и Арменией Заявлении организации стало реакцией на заявления посла о том, что две американские фирмы планируют инвестировать более $ 500 млн в Армении в течение ближайших нескольких лет. Армяне Америки подчеркивают, что необходимо предпринять еще больше усилий для развития экономических отношений. АНКА в очередной раз призвал армян Америки отправить письмо членам Сената и Палаты представителей, призвав их активно работать над тремя ключевыми приоритетами экономических отношений. Приоритеты включают переговоры в направлении договора об исключении двойного налогообложения, получении гранта от корпорации Millennium Challenge для развития образования в Армении, а также открытие прямых коммерческих и грузовых рейсов из Лос-Анджелеса в Ереван. Об этом сообщает Новости Армении - NEWS.am.
Армяне Америки призывают развивать экономические связи между Арменией и США
- Страна - 03 Февраля 2017, 12:37