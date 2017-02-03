Ряд дорог в Армении закрыты или труднопроходимы - МЧС

Проезд по некоторым автомагистралям в Армении по положению на 10:00 пятницы затруднено, ряд трасс закрыт, сообщает МЧС республики. Так, закрыты дороги, ведущие к селу Ахтагюх Лорийской области, селам Зовасар, Гарнаовит, Цахкасар, Воскетас, Кармрашен, Заринджа, Ако, Канч, Джрамбар, Нигаван, Чарчакис, Миджнатун и Шенкани Арагацотнской области, к общинам Ашоцк и Амасия Ширакской области, а также участки Абовян-Джрабер, Талин-Армавир, Вохчи-Гташен и Берд-Чамбарак. Затруднено движение транспорта на трасса, ведущих к селам Тлик, Иринд, Лусакн, Катнахбюр, Какавадзор, Ехник, Артени, Арташаван, Ддмасар, Мастара, Неркин Базмаберд, Верин Базмаберд, Неркин Саснашен, Верин Саснашен, Партизак, Отеван, Аревут, Гетап, Давташен, Диан, Агаракаван, Ашнак, Мецадзор, Акунк, Шхаршик, Ацашен, Татул, Цамакасар, Нор Артик, Сусер, Даштадем, Сорик, Мирак, Шохакн, Лусагюх, Сараландж, Авшен, Меликгюх, Сипан, Садунц, Беркарат, Гехадир, Гехадзор, Гехарот, Лернапар, Цахкаовит, Цилкар, Хнаберд, Мирак, Норашен, Джамшлу, Рья Таза, Вардаблур и Каниашир (Сангяр). Затруднен проезд также по перевалу Варденяц, участку Сотк-Карвачар, трассам Абовян-Акунк, Абовян-Зар-Севаберд, Капутан-Атис-Зовашен, Гюмри-Амасия, Ани, Пемза-Гюмри и все дороги в Лорийской области. На трассах в Армавирской, Арагацотнской, Котайкской, Гегаркуникской, Тавушской, Ширакской, Лорийской и Сюникской областях, на поворотах Тигранашена и отрезке "Зангер"-Сараван местами образовался гололед. По данным департамента по ЧС МВД Грузии, трасса Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта, использующих цепи противоскольжения, за исключением автомобилей с прицепом. МЧС также сообщает о ситуации на дорогах в Нагорно-Карабахской Республике: В НКР проезд затруднен на трассе Карвачар-Сотк, а также в районах Гадрута, Шуши, Шаумяна и Кашатага.