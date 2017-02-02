Экс-министр охраны природы Армении Арамаис Григорян назначен губернатором Араратской области

  • Lragir.am
  • Страна - 02 Февраля 2017, 14:10
Бывший министр охраны природы Армении Арамаис Григорян назначен на должность губернатора Араратской области РА. Соответствующее решение принято сегодня на заседании правительства Армении.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян пожелал Арамаису Григоряну продуктивной работы.

Отметим, сегодня ранее губернатор Араратской области Армении Рубик Абраамян был освобожден от занимаемой должности согласно собственному заявлению.

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