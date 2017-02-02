Экс-министр охраны природы Армении Арамаис Григорян назначен губернатором Араратской области

Бывший министр охраны природы Армении Арамаис Григорян назначен на должность губернатора Араратской области РА. Соответствующее решение принято сегодня на заседании правительства Армении. Премьер-министр Армении Карен Карапетян пожелал Арамаису Григоряну продуктивной работы. Отметим, сегодня ранее губернатор Араратской области Армении Рубик Абраамян был освобожден от занимаемой должности согласно собственному заявлению.