Премьер-министр предупредил правоохранителей

В начале сегодняшнего заседания правительства премьер-министр Карен Карапетян дал ряд распоряжений, нацеленных на поощрение деловой активности. Он отметил, что для экономического развития важно создание благоприятных условий и беспрепятственной деловой среды.

«В этой связи важны законодательные изменения, нацеленные на уточнение состава преступления при злостном уклонении от уплаты налогов и пошлин», отметил Карен Карапетян. Он предложил правоохранительным органам свести к минимуму вмешательство в деятельность хозяйствующих субъектов и применять к нарушителям принудительные меры только в крайних случаях.