Азербайджан за минувшую ночь нарушил режим перемирия около 20 раз

В ночь на 2-е февраля на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 20 раз, ведя обстрел из стрелкового оружия различных калибров, сообщает пресс-служба Министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики. За указанный период противник произвел по армянским позициям более 130 выстрелов. Кроме нарушения перемирия, как уже сообщалось ранее, накануне азербайджанские спецотряды предприняли попытку диверсионной вылазки в северном направлении линии соприкосновения, которая своевременно была пресечена передовыми силами Армии обороны НКР.