Армянские силы пресекли диверсию близ Талиша: пленен азербайджанский солдат

На линии соприкосновения ВС НКР и Азербайджана в северном направлении (Талиш) 1 февраля около 15:00 противник, воспользовавшись туманом, предпринял попытку диверсионно-разведывательного проникновения.

Передовые подразделения АО НКР, вовремя зафиксировав продвижение азербайджанских спецотрядов, прибегли к ответным действиям и отбросили противника на исходные позиции, нанеся потери. В результате организованных действий, армянским силам, защищающим передовую линию, удалось взять в плен азербайджанского военнослужащего Эльнура Хусейна Заде 1995 г.р., родом из города Барда. Согласно полученным данным, у азербайджанской стороны как минимум один раненый, что подтверждает заявление, распространенное МО Азербайджана.

Передовые подразделения АО НКР продолжают уверено выполнять поставленные боевые задачи по всему периметру линии соприкосновения и готовы нейтрализовать любые попытки диверсии, говорится в поступившем в Новости Армении-NEWS.am сообщении пресс-службы Армии обороны НКР.