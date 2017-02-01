Важные заявления посла США

Посол Миллз отметил, что за это время, с момента его первого выступления в Палате, когда он определил 4 приоритетных направления, многое изменилось в экономических и политических перспективах Армении. За эти 15 месяцев, особенно, после трагических событий апреля 2016 года, стало очевидно, как много ресурсов не направляется в экономику из-за неурегулированности Нагорно-карабахского конфликта. К примеру, отсутствие урегулирования подпитывает коррупцию, поскольку из-за неурегулированности закрыты границы Армении, а значит, влиятельным бизнесменам проще контролировать рынки и не допускать конкуренцию, сказал посол.

Он отметил, что посольство вместе с сопредседателем Минской группы продолжит усилия по поиску путей урегулирования конфликта.

– посол отметил, что семена уже в благодатной почве, и скоро могут быть первые плоды. К примеру, в сельскохозяйственной сфере посредством USAID был подготовлен хороший задел сотрудничества, который нацелен на пресечение сельскохозяйственной эмиграции. USAID помог создать 6 фермерских и животноводческих центров, а также напрямую способствовал производителям, особенно, по части участия в выставках. Благодаря этой работе только за прошлый год удалось создать 41 новую компанию, поддержку получили 41 стартап-компания, создано 650 рабочих мест.

Посольство поддержало также проекты в сфере высоких технологий, отметил посол.

Он напомнил о покупке американской компанией Контур глобал Воротанского гидрокаскада, что стало крупнейшей американской инвестицией в Армении. Посол Миллз напомнил и о компании Лидиан интернешнл, которая занимается разработкой Амулсарского золотого месторождения, где будет открыто 1300 рабочих мест. Инвестиции двух этих компаний достигнут в ближайшие годы полумиллиарда долларов, сказал посол.

Он напомнил об организованных бизнес-форумах, приезде в Армению американских бизнесменов и корпораций.

Посольство готово продолжать содействие укреплению торговых связей, отметил посол Миллз, но для этого нужна более активная работа.

Он отметил, что для стимулирования инвестиций важно упрощение таможенных процедур. Я понимаю, что Армения должна проводить свою таможенную политику в гармонии с Евразийским союзом, но я призываю не забывать об обязательствах перед ВТО и другими международными организациями, сказал посол Миллз. Он предложил пересмотреть процедуры применения ориентировочных цен и классификации импортных товаров.

Посол отметил, что позитивные сдвиги есть, но предстоит сделать еще многое. Очень важно, что премьер Карапетян выдвигает борьбу с коррупцией как приоритет, отметил он.

Посол приветствовал поручение премьера присоединиться к Инициативе транспарентности экспортирующих отраслей. Это требует большей прозрачности в добывающей отрасли. Правительство при поддержке USAID подготовило пакет для присоединения к инициативе, и заявка была подана в декабре 2016 года.

Посол отметил, что хотя проблемы с коррупцией были всегда, но в последнее время стали говорить, что коррупция может стать угрозой национальной безопасности. Сейчас об этом говорится более открыто, и правительство предпринимает конкретные шаги. О негативном воздействии коррупции говорилось после четырехдневной войны.

Но для борьбы с коррупцией нужна политическая воля, нужно по всем каналам дать понять, что никто не может быть выше закона. И пока этого мессиджа нет, отметил посол.

Я предлагаю правительству три «теста» - первое, предлагаю усилить роль и ответственность Комиссии по этике высокопоставленных чиновников. Во-вторых, следует закрепить законодательно, что для возбуждения расследования о коррупции вовсе не обязательно поймать чиновника с поличным, достаточно того, если декларация об имуществе вызывает у прокурора разумные сомнения. В армянских СМИ немало публикаций о том, что имущество чиновника в 50-100 раз превышает его зарплату. Но правительство не пытается расследовать эти случаи.

И третье – предлагаю создать независимый Антикоррупционный орган, который будет уполномочен возбуждать расследование. Думаю, самое время это сделать, поскольку премьер рассматривает возможность реорганизации ныне существующего Антикоррупционного совета.

Поскольку Антикоррупционный совет по сей день не зафиксировал прогресса, то ему было предоставлено всего 2,5% от ранее обговоренной суммы. Это должно успокоить тех, кто считает, будто мы вложили все в руки Совета. Мы представляем правительство США, напомнил посол. Решение о последующих шагах мы предпримем совместно с премьер-министром, в соответствии с целесообразностью, отметил посол.

В качестве прогресса в этой сфере посол Миллз отметил достижения в области борьбы с трафикингом, хотя для оценки ситуации, как отметил посол, нужно восстановить Трудовую инспекцию. Второе достижение – принятый недавно закон об общественных организациях, который открывает для НПО новые возможности. Посол также отметил значимость созданного при министерстве обороны Центра по правам человека и открытие горячей линии.

Однако, посольство обеспокоено информациями о фальсификациях в ходе конституционного референдума в декабре 2015 года. Посольство призвало выявить и наказать виновных, а также выступило с заявлением о том, что подозреваемые в фальсификациях лица не будут допущены к проектам посольства. Посол отметил, что эта работа проводится, хотя не назвал фамилии.

Посол Миллз отметил также, что совместно с ЕС, Великобританией, Германией, офисом ООН была оказана поддержка при подготовке к предстоящим парламентским выборам и достижению беспрецедентного общественного и политического консенсуса.

Правда, все это не гарантии честных выборов, заметил посол. Для этого нужна политическая воля, гражданские гарантии и свобода СМИ. В последнее время мы стали слышать намеки о том, что на СМИ и гражданское общество оказывается давление и ограничивается свобода. Если это так, то это должно вызывать беспокойство, отметил посол.

Говоря о событиях в Эребуни летом прошлого года, посол отметил, что правоохранительным в основном удалось и обеспечить правопорядок и безопасность, и свободу гражданских собраний. Но вызвало серьезное беспокойство применение несоразмерной силы полицией в отношении невооруженных манифестантов и журналистов в ночь на 30 июля. Хотя некоторые полицейские были наказаны, но нужно было сделать больше, и виновные должны быть привлечены к ответственности.

Есть и другая проблема – это применение предварительного ареста, который должен применяться как крайняя мера, а не способ ограничения свободы слова и собраний и карательная мера, отметил посол. Особое беспокойство вызывает предварительный арест лиц, которые не имеют отношения к захвату в Эребуни и которых подозревают в поддержке этих людей.

Армяне не часто пользуются американскими и западными источниками, и многим мешает незнание английского языка, отметил посол.

Резюмируя, посол Миллз напомнил, что в США новый президент, а это значит, что наступила пора изменений и возможностей.