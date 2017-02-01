Родня Овика Абрамяна покидает РПА

Сегодня родственники экс-премьера Овика Абрамяна подали прошения о выходе из Республиканской партии. Это в беседе с Lragir.am подтвердил председатель Организационного комитета партии Рубен Тадевосян. В частности, РПА покинула депутат, председатель Араратской партийной структуры, племянница Овика Абрамяна Карине Погосян. По словам Рубена Тадевосяна, прошения подали еще 13 родичей Овика Абрамяна, в том числе его брат Генрик Абрамян. Есть сведения, что Рубик Абрамян, который на днях подал в отставку с поста губернатора Араратской области, также собирается выйти из партии.