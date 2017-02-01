«Работа, жизнь, будущее» – ЕС начинает в Армении кампанию

Сегодня делегация Евросоюза в Армении объявила старт информационной кампании «Стоп коррупция». Она разработана в партнерстве с правительством, экспертами по борьбе с коррупцией, представителями гражданского общества и частного сектора. Давший старт кампании руководитель делегации ЕС в Армении Петр Свитальски заявил, что они намерены повысить уровень информированности граждан о последствиях коррупции, а также осведомить о роли ЕС в деле поддержки борьбы с коррупцией в Армении. Кампания будет проводиться в течение 2017 года. По словам посла Свитальского, кампанию решено было запустить сейчас, поскольку, по данным Антикоррупционного центра «Траспаренси интернешнл», индекс коррупции в Армении ухудшился. Коррупция, имеющая тотальный характер, разлагает – где-то с ней борются эффективно, где-то не очень, сказал Свитальски. Надеюсь, мы встретимся через год и сможем заявить о позитивных результатах, как это было в других странах региона, сказал он. В подготовленном делегацией ЕС фильме «Стоп коррупция!» содержится призыв избегать олигополий, столкновения интересов, незаконного обогащения, подкупа избирателей. А стране, обходящей коррупцию, ЕС редлагает следующее – работа, жизнь, будущее.