Минтранс Армении предупреждает о снеге и метели на ряде автодорог республики

1 февраля, по состоянию на 09:30, на всех автодорогах межгосударственного и республиканского значения в Армении идет снег. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении. Из-за метели и плохой видимости труднопроходимы автодороги Вайк-Джермук, Сараван-Зангер и перевалы Варденяц и Джаджура. На автотрассах межгосударственного и республиканского значения в Армении круглосуточное дежурство осуществляют сотрудники дорожно-строительных компаний. Ведутся работы по очистке и обработке дорожного покрытия с помощью соли и песка. Все автодороги межгосударственного и республиканского значения в Армении открыты для движения.