Главы МО Армении и Ирана подчеркнули важность расширения двустороннего сотрудничества

31 января министр обороны Армении Виген Саргсян встретился в Иране с министром обороны и логистики ИРИ Хоссейном Дехганом. Главы военных ведомств обсудили двусторонние, региональные и международные вопросы сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба МО Ирана.

Во время встречи стороны особо подчеркнули важность и проявили желание расширять двустороннее сотрудничество.

Также обсуждался вопрос решения Арцахского конфликта, министр обороны Саргсян заявил, что конфликт не имеет военного пути решения. Важность мирного решения конфликтов также отметил министр Дехган.

Отметим, что в рамках своего визита министр обороны Армении также проведет встречи с высокими должностными лицами и представителями исполнительной и законодательной власти Ирана. Об этом сообщает Razm.info.