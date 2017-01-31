Последние данные о численности населения Армении

По состоянию на 1 января 2017 года численность постоянного населения Армении составила 2 986 500 человек, в том числе городское - 1 901.7 тыс., сельское - 1 084.8 тыс.. По данным Национальной статистической службы, в сраневнии с 1 января 2016 года численность населения сократилась на 0,4%, или 12,1 тыс.. В прошлом году в Армении было зарегистрировано 28 129 смертей, что больше соответствующего показателя 2015 г. на 0.9%. Естественный прирост, который в 2015 году составлял 12 509 человек, сократился на 9.9%. Сократилось и число рождений. В 2016 году родились 40 638 детей, что меньше показателя 2015 года на 2.7%.