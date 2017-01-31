Япония готова развивать и углублять сотрудничество с Арменией во всех возможных сферах - Синдзо Абэ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на состоявшейся накануне встрече с председателем Национального Собрания Армении Галустом Саакяном заявил о готовности развивать и углублять сотрудничество с Арменией во всех возможных сферах. Как сообщает пресс-служба армянского парламента, премьер Японии с удовлетворением констатировал, что армяно-японское парламентское взаимодействие в последние годы вступило в важный этап развития, оказывая позитивное влияние на сотрудничество двух стран. Председатель НС поблагодарил за теплый прием и выразил надежду на углубление армяно-японского плодотворного сотрудничества также на различных международных площадках. Галуст Саакян передал Синдзо Абэ официальное приглашение президента Армении Сержа Саргсяна посетить Армению. Премьер-министр Японии передал свои теплые приветствия президенту РА и отметил нынешний высокий уровень сотрудничества двух стран. Спикер НС Армении и премьер-министр Японии обсудили также вопросы сотрудничества в области экономики, торговли, культуры и туризма, а также наметили возможные пути сотрудничества в других сферах.