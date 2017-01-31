Минобороны НКР сообщает об интенсивных снайперских обстрелах со стороны азербайджанских ВС

В ночь на 31-е января на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 25 раз, ведя обстрел из стрелкового оружия различных калибров, в том числе из снайперских винтовок, сообщает пресс-служба Министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики. За указанный период противник произвел по армянским позициям более 290 выстрелов. Наиболее интенсивный огонь с применением снайперских винтовок азербайджанские ВС вели в южном и восточном направлениях, произведя в целом 56 выстрелов. “Передовые подразделения Армии обороны НКР продолжали уверенно нести боевое дежурство, прибегая при крайней необходимости и к ответным действиям”, - отмечается в сообщении.