«Айкакан жаманак»: Сейран Оганян обратился к Артуру Багдасаряну

Экс-министр обороны Армении Сейран Оганян обратился с предложением о сотрудничестве также к главе партии «Армянское возрождение» (преобразованная «Оринац еркир») Артуру Багдасаряну. Об этом пишет газета «Айкакан жаманак», ссылаясь на собственные источники. «Сейран Оганян осознал, что с возвращением в политику бывшего председателя партии «Процветающая Армения» ослабевают позиции формируемого им предвыборного блока. И он предложил Артуру Багдасаряну совместно выступить в формате более широкого альянса», пишет газета.