Атом Эгоян: Если будет нужно, после выборов мы выйдем на улицы

Радио Азатутюн Инициатива «Справедливость в Армении», созданная известными представителями армянской диаспоры, заявила об участии с наблюдательской миссией в предстоящих в Армении парламентских выборах еще в конце прошлого года. Деятели культуры из Диаспоры не ограничатся лишь наблюдением за предстоящими парламентскими выборами. Они продолжат свое участие также в период после выборов. Член инициативы «Справедливость в Армении», известный канадский режиссер армянского происхождения Атом Эгоян на состоявшемся вчера в Лос-Анджелесе форуме сказал, что для них результаты апрельских выборов являются предсказуемыми. «Не нужно думать, что результаты выборов определят степень нашего участия. Нет, это близорукость, мы должны управлять ожиданиями. Реальный кризис состоит в следующем: мы знаем, что будет на выборах, и мы не должны смиряться с результатами. Мы должны выражать недовольство тем фактом, что есть люди, которые находятся в тюрьмах по политическим мотивам, мы должны быть недовольны тем, что по причине давления нет законной альтернативы», - отметил Эгоян. По его словам, пришло время придать новое качество жизни в Армении, продемонстрировать более глубокое участие, и символом этого стало задержание его жены Арсине Ханджян во время акций протеста, имевших место в июле прошлого года на улице Хоренаци в Ереване. «Наше участие ни в коем случае не должно истолковываться нынешними властями как легитимизация их победы 2 апреля. Мы решили принять участие, чтобы в будущем была сформирована альтернатива. Маленький прогресс – это все, чего мы ожидаем этой весной. Мы знаем результат выборов, но сейчас нужно думать о том, что будет после выборов, и мы как армяне Диспоры должны принимать участие в процессах в этой стране. Давайте сделаем наше участие реальным и услышим тот призыв, который направлен нам. Давайте пойдем туда, давайте сядем на улицах, если в этом будет необходимость. Давайте скажем, что мы часть этого», - также заявил Эгоян. В форуме под названием «Переосмысление значения Армении в Диаспоре» принял участие также известный американский рок-музыкант армянского происхождения Серж Танкян. По его словам, деятели искусства из Диаспоры не будут стоять на стороне какой-либо партии, а будут защищать выбор людей. «Мы объединились, когда в Армении начались события, связанные с «Сасна црер». Мы все, деятели искусства, были обеспокоены этими событиями. Мы были обеспокоены тем, что недовольство людей царящей в стране несправедливостью достигло такой степени. Мы все ждем парламентских выборов. Только так можно будет успокоить это недовольство, смягчить боль. Все в этом смысле имеют одинаковые опасения, все мы едины в желании, чтобы не было кровопролития, не было крайней реакции в нашей маленькой, уязвимой стране. Поэтому, мы объединились и начали думать об этом», - сказал Танкян. Солист всемирно известной рок-группы System of a down также отметил, что их ереванский концерт стал доказательством того, что в Армении есть молодежь, полная энергии и способная к лидерству. «Реальный вопрос состоит в том, как сделать так, чтобы они не покинули страну. Я смотрю на проблему с этой точки зрения. Как помочь им, чтобы они чувствовали себя комфортно в своей стране, имели возможность быть достойными гражданами. Наши подходы, подходы деятелей искусства, основаны на вдохновлении. Вдохновить на то, что изменение возможно», - сказал Танкян. А канадская актриса армянского происхождения Арсине Ханджян подчеркнула, что важно не только контролировать парламентские выборы в качестве наблюдателей, но и чтобы живущие за рубежом граждане Армении приехали в страну и проголосовали. «Еще есть маленькая надежда на то, что что-то может измениться, но это изменение может быть лишь с нашим участием. Мы в Диаспоре должны прекратить думать, что единственный путь сохранения статус-кво – это поддержка государства, большая часть структур которого захвачена олигархией и не работает на нужды людей. И сегодня мы не можем сказать, что нам нечего делать. То, что вы однозначно можете сделать, – это пойти и проголосовать, и этот голос правительство не сможет использовать в соответствии с целесообразностью. Считаю, что это не возможность, а обязанность», - сказала актриса. Один из выступавших на форуме, прошедшем в Университете Южной Калифорнии, юморист Ваге Берберян отметил, что их задача – не только повлиять на власти Армении, но и показать направление изменения гражданам страны. «Люди на самом деле продают свои голоса за 5 тысяч драмов. Наше давление направлено не только на чиновников, чтобы они не покупали эти голоса, но также на людей, чтобы они не продавали свои голоса, а для этого нужно верить системе и участвовать», - сказал Ваге Берберян.