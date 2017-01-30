Экс-мэр Гюмри присоединился к создаваемому блоку «Царукян»

Экс-мэр Гюмри, бывший член Республиканской партии Армении Вардан Гукасян, отправленный в отставку несколько лет назад, примет участие в предстоящих парламентских выборах по территориальному списку Ширакской области создаваемого блока «Царукян». Об этом Гукасян сообщил в беседе с корреспондентом Новости Армении – NEWS.am. «Заявление о выходе из рядов Республиканской партии Армении я написал еще 5 лет назад. Моя кандидатура будет выдвинута от блока «Царукян», потому что я вижу конкретные дела бывшего председателя партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна – строителя церквей, милостивого человека, не потерявшего совесть. Каждый ищет себе подобного», - сказал Гукасян, который уверен в том, что достигнет успеха.