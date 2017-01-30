Новые снегопады и похолодание ожидаются в Армении, столбик термометра в Ереване опустится до - 25

Очередной циклон достигнет территории Армении завтра после полудня, сообщил начальник отдела метеорологических прогнозов Армгидрометцентра Гагик Суренян на своей странице в социальной сети Facebook. “Сегодня в особенности в Лорийской и Тавушской областях пойдет снег, а в остальных регионах существенных осадков не предвидится”, - написал Суренян. По его словам, 31-го января после полудня во всех областях республики прогнозируется снег, осадки продолжатся до 1 февраля. В отдельных местностях ожидается усиление порывов ветра до 15-20 м/сек, в горных и предгорных зонах – метель и низкая видимость. В ночь на второе февраля осадки прекратятся, и 3-4 февраля на всей территории республики установится ясная погода без осадков. “В ночь со второго на третье февраля в связи с прояснением погоды и проникновением холодных арктических воздушных масс температура воздуха резко понизится. В горных районах Ширака, Котайка, Гегаркуника, Арагацотна и Вайц дзора столбик термометра ночью достигнет отметки в -- 25….-30°C, в Лори - 22…-27°, Тавуше - -15….-20°, предгорьях Арагацотна и Вайоц дзора - -17….-20°, долинах Сюника - -10…-15°, предгорьях Сюника - -18…-23°, Арцахе - -12…-16°, Араратской и Армавирской областях - -20…-25°. В высокогорных районах Еревана ожидается до 16-18 градусов мороза, а в низменных зонах - -23…-25°”, - проинформировал синоптик.