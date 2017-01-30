Проезд по некоторым автомагистралям в Армении закрыт или затруднен - МЧС

  • Lragir.am
  • Страна - 30 Января 2017, 10:20
Проезд по некоторым автомагистралям в Армении по положению 09:00 понедельника закрыт или затруднен из-за последствий непогоды, сообщает МЧС республики.

Закрыт перевал Варденяц, межобщинные трассы в Талине, дорогие, ведущие в села Миджнатун, Шенкани, Мирак, Варденис, Чкнах, Дзораглух, Ттуджур, автотрассы Амасия-Цохамарг, все проселочные дороги в Амасии и Ашоцке.

Затруднен проезд по автомагистрали Сотк-Карвачар, 170-250-километровые отрезки, межобщинные трассы  в Сюнике, а также все дороги в Лорийской области.

На поворотах Тигранашена и Дилижана, на участке трассы Иджеван-Баграташен, на дорогах  в Баграмянском районе Армавирской области, а также на всех трассах в Арагацотнской, Котайкской, Тавушской, Сюникской, Ширакской областях местами образовался гололед.

МЧС также предупреждает о метели на трассе Степанаван-Катнахбюр в Лорийской области.

По данным департамента по ЧС МВД Грузии, трасса “Степанцминда-Ларс”открыта только для пассажирских автомобилей, за исключением автомобилей с прицепом.

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