Мовсес Акопян: действия Армянской армии направлены на предотвращение возобновления войны

Начальник Главного штаба вооруженных сил Армении Мовсес Акопян заверил, что действия армии направлены на предотвращение возобновления войны. “Республика Армения никогда не заявляла, что готовится к войне. Мы располагаем возможностью поражения при необходимости любой цели на территории Азербайджана с точностью в 15 метров”, - сказал Мовсес Акопян в беседе с журналистами в субботу, передает “Арменпресс”. Он также отметил,что сегодняшние солдаты стали достойной заменой старшему поколению. Что касается вероятности возобновления войны, то он отметил, что апрельские события стали еще одним испытанием, в ходе которого ВС Армении должным образом справились с выполнением своей миссии, доказав в очередной раз, что они в состоянии и могут обеспечить безопасность нашего народа.