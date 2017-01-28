По положению на 10 часов 28 января на большей части дорог в Армении гололед и метель. Как сообщили Новости Армении – NEWS.am в пресс-службе МЧС, в районе Тигранашенского серпантина, Вагаршапата, Баграмяна, Армавира, дорогах Сюникской области гололед. В районе Арагаца, Аштарака, Апарана, в Тавушской, Котайкской, Армавирской, Лорийской и Сюникской областях идет снег. На участке Сисиан-Зангер, Сараван-Зангер, Гндеваз-Джермук метель. В районе Аштарака и Тигранашена туман. Закрыты для проезда транспорта перевал Варденяц, дороги Берд-Чамбарак, Джрабер-Фантан, Раздан-Джрарат, Нор Гехи – Лусакерт, Гюмри-Спитак, Гюмри-Армавир, Артик-Алагяз, Джермук-Вайк, Сисиан-Вайк. Из-за сильной метели затруднен проезд Ереван-Гюмри. Об этом сообщает Новости Армении - NEWS.am
Снегопад нарушил транспортное сообщение в Армении
- Страна - 28 Января 2017, 12:37