Оружие, закупленное на средства российского кредита, уже доставляется в Армению

Часть закупленного в рамках 200-миллионного кредита России вооружения уже находится в Армении, об этом сегодня на встрече с журналистами заявил министр обороны Армении Виген Саркисян.

«Процесс поставок происходит по графику. Мы будем следить за тем, чтобы вооружения доставлялись в срок, потому что для нас это очень важно», сказал министр.

Он также отметил, что Армения продолжит переговоры с Россией на предмет продолжения проекта. Министр отметил, что закупаемого в рамках армяно-российского сотрудничества и ОДКБ вооружения недостаточно для обеспечения требований безопасности, поэтому Армения проводит переговоры об укомплектовании вооружений как с Россией, так и другими странами-партнерами.