Глава оборонного ведомства Армении совершит в ближайшие дни визит в Иран

/АРКА/. Министр обороны Армении Виген Саркисян сообщил в пятницу журналистам, что в ближайшие дни запланирован его визит в Иран. "В ближайшие дни состоится мой визит в Иран. Это очень важный диалог, у нас есть многочисленные совместные безопасностные задачи в регионе", - сказал Саркисян. Он отметил, что придает большое значение взаимодействию с соседними странами. В частности, говоря о своем визите в конце ноября 2016 года в РФ, глава оборонного ведомства отметил, что Россия, являясь стратегическим партнером Армении, представляет большой интерес с точки зрения оснащения вооружением, реализации совместных учебных программ, совместных работ в рамках ОДКБ, объединенной группировки войск, совместной системы ПВО, и взаимодействия в сфере военно-промышленного комплекса. Оценивая отношения с Грузией, Саркисян подчеркнул, что у двух стран общие интересы – обеспечение безопасности и стабильности в регионе. По его словам, Грузия очень важная для Армении страна, как с учетом транзита товаров, в том числе стратегических, так и реализации совместных программ.