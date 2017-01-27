Самочувствие курсанта ухудшилось на плацу: в медчасти он скончался

Военнослужащий ВС Армении скончался в медпункте, куда он был госпитализирован после резкого ухудшения самочувствия. Как сообщили “ФактИнфо” в Следственном комитете Армении, солдат почувствовал себя плохо прямо на плацу. “По предварительным данным, 26 января 2017 года, в районе 16:20 на плацу N-ской воинской части Минобороны РА, самочувствие солдата-срочника, курсанта Саркиса Самвеловича Апиняна резко ухудшилось. С. Апинян был доставлен в медпункт в/ч, где около 17:35 была констатирована его биологическую смерть”, - сообщили в СК. В ведомстве также проинформировали, что четвертым гарнизонным следственным отделом Главного военного следственного управления СК Армении проводится расследование для установления обстоятельств смерти Саркиса Апиняна. “Назначена судебно-медицинская экспертиза. О результатах расследования будет сообщено дополнительно”, - сообщили в СК.